Путін поговорив про газ з прем'єром Греції

14:30, 13 січня 2009
Світ
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Про це повідомили в прес-службі уряду РФ

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН обговорив з прем`єр-міністром Грецької Республіки Костасом КАРАМАНЛІСОМ ситуацію навколо транзиту російського газу через територію України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

«Під час розмови були обговорені питання російсько-грецьких двосторонніх відносин, а також ситуація навколо транзиту російського газу через територію України», - йдеться в повідомленні.

 

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