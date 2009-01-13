Путін поговорив про газ з прем'єром Греції

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН обговорив з прем`єр-міністром Грецької Республіки Костасом КАРАМАНЛІСОМ ситуацію навколо транзиту російського газу через територію України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

«Під час розмови були обговорені питання російсько-грецьких двосторонніх відносин, а також ситуація навколо транзиту російського газу через територію України», - йдеться в повідомленні.