Путін поговорив про газ з прем'єром Греції
14:30, 13 січня 2009Світ
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Про це повідомили в прес-службі уряду РФ
Голова уряду Росії Володимир ПУТІН обговорив з прем`єр-міністром Грецької Республіки Костасом КАРАМАНЛІСОМ ситуацію навколо транзиту російського газу через територію України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.
«Під час розмови були обговорені питання російсько-грецьких двосторонніх відносин, а також ситуація навколо транзиту російського газу через територію України», - йдеться в повідомленні.
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