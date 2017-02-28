У Туреччині заарештували німецького журналіста, Меркель назвала цю міру "невиправдано жорстокою"

Як повідомляє Deutsche Welle, Ючель, що має подвійне громадянство - Туреччини та Німеччини, добровільно здався турецькій поліції 14 лютого.

У зв'язку з надзвичайним станом в країні підозрювані у скоєнні злочинів можуть утримуватися під вартою без пред'явлення обвинувачення до 14 днів, поки суд не визначить запобіжний захід.

43-річного журналіста звинувачують у членстві в терористичній організації, поширенні пропаганди і зловживанні у використанні інформації.

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Згідно до турецького законодавства, перебування Ючеля в слідчому ізоляторі може тривати до п'яти років.

На це вже відреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка назвала арешт журналіста "гірким і розчаровує", повідомляє Die Welt.

"Ця міра невиправдано жорстка, тим більше, що Деніз Ючель добровільно здався турецькому правосуддю", - заявила Меркель у понеділок ввечері в Берліні.

Віце-канцлер і міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель також назвав попереднє ув'язнення для Ючеля "занадто суворим, а, отже, неадекватним рішенням".

"Воно не враховує ні вище демократичне благо, яким є свобода преси та висловлення думки, ані те, що Деніз Ючель добровільно з'явився в органи турецької юстиції та заявив про свою цілковиту готовність співпрацювати зі слідством", - наголосив Ґабріель і зазначив, що для німецько-турецьких відносин настали "тяжкі часи".

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Арешт кореспондента німецького видання різко розкритикували і правозахисники. Неприйнятними назвав такі дії турецької юстиції представник міжнародної правозахисної організації Amnesty International Ендрю Гарднер. Заява прозвучала в ніч на вівторок, 28 лютого.

"Це ще один випадок, коли журналіст через критичну статтю підпадає під звинувачення в порушенні антитерористичного законодавства", - зазначив Гарднер.

"Абсолютно неприйнятним" назвав дії турецької влади стосовно кореспондента міністр юстиції Німеччини Гайко Маас.

"Критична журналістська робота - це фундаментальна частина того, що формує демократичне волевиявлення. Взяття під варту неугодного журналіста несумісне з нашим уявленням про правову державу і свободу преси", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2017 року прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв'язку з спробою перевороту 15 липня 2016 року.