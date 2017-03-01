Трамп закликав створити умови, щоби біженці по всьому світу могли повернутися додому
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав світову спільноту засвоїти помилки минулого та створити умови, щоби переміщені внаслідок спустошливих війн особи, повернулися додому.
Президент США наголосив, що його робота полягає не у відстоюванні інтересів усього світу, а у відстоюванні інтересів Сполучених Штатів. Про це він сказав у свому виступі на спільному засіданні обох палат Конгресу США.
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"Але ми знаємо, що для Америки краще, коли існує менше конфліктів, не більше. Ми повинні засвоїти помилки минулого. Ми бачили війни та руйнування, які лютували по всьому світу", - заявив Трамп.
"Єдиним довгостроковим рішенням цих гуманітарних катастроф у багатьох випадках, є створення умов, за яких переміщені особи зможуть безпечно повернутися додому та розпочати довгий, довгий процес відбудови", - вважає президент США.
"Америка готова знайти нових друзів і встановлювати нові партнерські відносини, де спільні інтереси співпадають. Ми хочемо гармонії та стабільності, не війни та конфлікту. Ми хочемо миру усюди, де миру можна домогтися. Америка дружить сьогодні з колишніми ворогами. Деякі з наших найближчих союзників десятки років тому боролись на протилежному боці у цих жахливих, жахливих війнах. Історія повинна дати нам віру у можливості для створення кращого світу", - наголосив Трамп.