Трамп закликав створити умови, щоби біженці по всьому світу могли повернутися додому

Президент США наголосив, що його робота полягає не у відстоюванні інтересів усього світу, а у відстоюванні інтересів Сполучених Штатів. Про це він сказав у свому виступі на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

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"Але ми знаємо, що для Америки краще, коли існує менше конфліктів, не більше. Ми повинні засвоїти помилки минулого. Ми бачили війни та руйнування, які лютували по всьому світу", - заявив Трамп.

"Єдиним довгостроковим рішенням цих гуманітарних катастроф у багатьох випадках, є створення умов, за яких переміщені особи зможуть безпечно повернутися додому та розпочати довгий, довгий процес відбудови", - вважає президент США.

"Америка готова знайти нових друзів і встановлювати нові партнерські відносини, де спільні інтереси співпадають. Ми хочемо гармонії та стабільності, не війни та конфлікту. Ми хочемо миру усюди, де миру можна домогтися. Америка дружить сьогодні з колишніми ворогами. Деякі з наших найближчих союзників десятки років тому боролись на протилежному боці у цих жахливих, жахливих війнах. Історія повинна дати нам віру у можливості для створення кращого світу", - наголосив Трамп.