У Німеччині за рік скоєно 3,5 тисячі нападів на мігрантів
За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, у 2016 році в країні було скоєно понад 3,5 тисяч нападів на мігрантів - тобто близько 10 нападів на день.
Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, в результаті цих атак 560 осіб отримали поранення, включаючи 43 дитини.
Читайте такожНа саміті ЄС ухвалили план боротьби з міграцією із Північної Африки
Близько тисячі нападів було скоєно на житло, де проживають мігранти, тоді як у 75% випадків насильство було скоєно проти самих мігрантів поблизу від місця їх проживання.
Рішення відкрити Німеччину для біженців з країн, де йдуть війни, прийняте канцлером Ангелою Меркель в 2015 році, поляризувало країну і призвело до зростання злочинів на ґрунті ненависті.
Раніше УНІАН повідомляв, що в 2016 році до Німеччини прибуло 280 тис. біженців. Це істотно менше, ніж в 2015 році, коли число мігрантів становило 890 тис. При цьому, збільшилася кількість заяв на отримання притулку в Німеччині. У 2016 році, за даними місцевого МВС, число претендентів склало 745 545 осіб, що на 268 869 більше, ніж роком раніше.