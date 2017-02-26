У Німеччині за рік скоєно 3,5 тисячі нападів на мігрантів

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, в результаті цих атак 560 осіб отримали поранення, включаючи 43 дитини.

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Близько тисячі нападів було скоєно на житло, де проживають мігранти, тоді як у 75% випадків насильство було скоєно проти самих мігрантів поблизу від місця їх проживання.

Рішення відкрити Німеччину для біженців з країн, де йдуть війни, прийняте канцлером Ангелою Меркель в 2015 році, поляризувало країну і призвело до зростання злочинів на ґрунті ненависті.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 2016 році до Німеччини прибуло 280 тис. біженців. Це істотно менше, ніж в 2015 році, коли число мігрантів становило 890 тис. При цьому, збільшилася кількість заяв на отримання притулку в Німеччині. У 2016 році, за даними місцевого МВС, число претендентів склало 745 545 осіб, що на 268 869 більше, ніж роком раніше.