Обама назвав «загрозу номер один» для США
08:45, 15 січня 2009Світ
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Аль-Каїда знову вийшла в ефір
Обраний президент США Барак Обама заявив у Вашингтоні, що терористична мережа "Аль-Каїда" і її лідер Усама бін Ладен залишаються "загрозою номер один" для безпеки Сполучених Штатів.
Обама зробив цю заяву в середу невдовзі після появи в Інтернеті виступу бін Ладена. Попередній запис виступу лідера "Аль-Каїди" розміщувався в Інтернеті вісім місяців тому.
Барак Обама, який обійме посаду президента США 20 січня, заявив, що його адміністрація зробить все можливе для запобігання новим терористичним нападам на Америку.
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