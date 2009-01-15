Обама назвав «загрозу номер один» для США

Обраний президент США Барак Обама заявив у Вашингтоні, що терористична мережа "Аль-Каїда" і її лідер Усама бін Ладен залишаються "загрозою номер один" для безпеки Сполучених Штатів.

Обама зробив цю заяву в середу невдовзі після появи в Інтернеті виступу бін Ладена. Попередній запис виступу лідера "Аль-Каїди" розміщувався в Інтернеті вісім місяців тому.

Барак Обама, який обійме посаду президента США 20 січня, заявив, що його адміністрація зробить все можливе для запобігання новим терористичним нападам на Америку.

Радіо Свобода