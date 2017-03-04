У США знайшли спосіб посилити контроль за мексиканськими мігрантами

Як розповіли джерела в уряді, цей захід дозволить поміщати під варту матерів, які оскаржують депортацію або чекають, поки їм нададуть притулок, передає republic з посиланням на Reuters.

Читайте такожМексиканець покінчив із собою після третьої депортації з США

Згідно з чинним законом, поки суд не ухвалить рішення, мігрантів з дітьми не затримують і при цьому дозволяють перебувати на території США. Агентство пояснило це постановою Федерального апеляційного суду, який заборонив затримувати дітей на тривалий час.

Дітей пропонуються передавати органам опіки, які забезпечать неповнолітнім мігрантам «найменш обмежувальні умови». Дітей будуть містити до тих пір, поки їх не візьмуть американські родичі або опікуни, які отримають підтримку від держави.