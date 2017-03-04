Ердоган звинуватив Німеччину в "пособництві тероризму"

Як передає РБК з посиланням на газету Daily Sabah, про це президент Туреччини заявив, виступаючи в Стамбулі на четвертій церемонії вручення Phoenix Awards. «Вони повинні бути притягнуті до суду за посібництво і приховування терору», — також наголосив Ердоган.

Читайте такожЕрдоган має намір ініціювати референдум про відновлення смертної кари

Юсела, в свою чергу, він назвав «німецьким шпигуном», пояснивши, що, за його даними, репортер Die Welt також є представником забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК). «Цієї людини <...> протягом місяця приховували в німецькому консульстві, і коли ми почали вимагати від них, щоб він постав перед судом, вони відмовилися [його видавати]», — Ердоган розповів про затриманому кореспонденті.

Крім того, президент Туреччини, як зазначає Daily Sabah, розкритикував німецьку владу за те, що, на його думку, вони дозволяють говорити в країні «терористів» з РПК, і в цей же час воліють «блокувати» збори, на яких міністри з Туреччини намагаються звернутися до турецького спільноті.