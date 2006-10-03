Американець розстріляв 10 школярок

У графстві Ланкастер (штат Пенсільванія, США) озброєний злочинець убив трьох і поранив сімох школярок, після чого застрелився сам.

Про це повідомив журналістів начальник управління поліції штату Пенсільванія Джеффрі МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

За його словами, озброєний 32-річний водій вантажівки Чарльз Карл Робертс захопив у заручники учнів невеликої сільської школи релігійної общини амішів, у якій на той час знаходилися 27 школярів.

Злочинець відпустив 15 хлопчиків, а також чотирьох дорослих жінок, залишивши в школі, що складалася з однієї невеликої дерев`яної будівлі, тільки дівчаток.

При цьому він забарикадувався в школі і відмовився вести переговори з поліцією. Потім він вишикував своїх жертв біля класної дошки, зв`язав ноги всіх дівчаток мотузкою і почав стріляти їм у голову. Після цього він застрелився сам.

За даними поліції, на місці злочину Ч.Робертс залишив декілька записок, в яких йде мова про самогубство. Вже перебуваючи у приміщенні школи, він подзвонив своїй дружині і повідомив, що більше не може жити так, як жив раніше.

"Схоже, що він хотів за щось помститися своїм жертвам-дівчаткам", - сказав Дж.МІЛЛЕР, не повідомивши інших подробиць про зміст записок і розмови Ч.Робертса з дружиною.

Ч.Робертс жив на сусідній з школою вулиці і протягом багатьох років возив молоко. У нього було троє дітей і яких-небудь правопорушень за ним не спострерігалось.

Трагедія, що трапилася у понеділок, - це вже третій за ліком інцидент із стріляниною в середніх школах США за останній тиждень.