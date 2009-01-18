Ізраїльські війська залишили основні позиції в секторі Газа

Ізраїльські війська в неділю залишили основні позиції в секторі Газа, які вони займали протягом двох тижнів наземної фази операції проти палестинських бойовиків, повідомили місцеві радіостанції та очевидці.

Як передає РІА «Новости», танки і піхота залишили колишнє єврейське поселення Нецарім, де їхня присутність ділила сектор Газа навпіл, блокуючи сполучення між північчю і півднем анклаву. "Нецарімське" угруповання брало участь в масштабних "зачистках" південних передмість Гази: Тель аль-Хауа, Шейх-Іджлін, Зейтун, Муграка і Захра.

Ізраїльські війська залишили невеликий плацдарм на півдні Гази - в районі аеропорту міста Рафаха і на сході міста Хан-Юніса. У цьому районі було відносно спокійно, єдиною "гарячою точкою" стали околиці прикордонного села Хузаа.

Пішли військові і з ключових позицій на півночі - з околиць міст Бейт-Лахія, Джебалія, східних і північних передмість столичного міста Гази. Саме в цих місцях проходили найбільш кровопролитні бої кампанії, що забрала в цілому життя 1,3 тисячі палестинців.

Операція закінчилася минулої ночі після того, як Ізраїль погодився на одностороннє припинення вогню. При цьому було оголошено про збереження в секторі Газа на невизначений час ізраїльської військової присутності. Виведення військ Ізраїль зумовив повним припиненням палестинського ракетного обстрілу.