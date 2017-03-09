Головою Євроради переобраний Дональд Туск

За його переобрання проголосували 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС у четвер, 9 березня, як повідомляє DW.

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Проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польський прем'єр Беата Шидло направила глав держав і урядів 27 країн Євросоюзу лист, в якому говориться, що Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, "грубо порушив" принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

Критика в його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку із звинуваченнями в її адресу у відмові дотримуватися "верховенства закону і стандартів демократії".