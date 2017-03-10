ФБР веде розслідування зв'язків Трампа з "Альфа-банком" - CNN

Слідство вважає ці зв'язки «дивними» і не ігнорує їх, розповіли близькі до слідства джерела CNN.

Розслідуванням зайнялося те ж контррозвідувальне відділення ФБР, яке вивчає передбачуване втручання Росії у вибори президента США.

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За словами джерел, слідчі продовжують вважати зв'язок між серверами «дивним» і не ігнорують його. За інформацією CNN, ордер в рамках Акту про негласне спостереження в цілях зовнішньої розвідки на сервера не виписувався.

Телеканал пояснив, що сервер, який належить "Альфа-банку", влітку 2016 року намагався встановити з'єднання з сервером Trump Organization. У ФБР поки не з'ясували, відправлялося щось з комп'ютера організації Трампа.

«Поки ніхто не надав доказів того, що між серверами дійсно була взаємодія», – зазначив CNN.