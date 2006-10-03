Американські сенатори погрожують зірвати вступ Росії в СОТ

Ряд впливових американських сенаторів направили торговому представникові США Сьюзан ШВАБ лист із погрозою перешкодити вступу Росії в Світову торгову організацію через співпрацю з Іраном в атомній області. Про це повідомляє інтернет-версія газети The Wall Street Jornal, у розпорядженні якої опинився текст листа.

Четверо сенаторів, включаючи представника республіканців від штату Юта Орріна ХЕТЧА, вимагають від Москви повністю припинити будівництво атомної електростанції в Бушері, передає Лента.ру. Законодавці побоюються, що Тегеран зможе збагачувати уран, використовуваний як паливо на станції, для кінцевого застосування в ядерній зброї. "Нас турбує сама можливість того, що Іран навчиться збагачувати ядерне паливо. Ми висловлюємо глибоку стурбованість тим, що Росія прискорює цей процес", - йдеться в листі.

26 вересня Росія і Іран підписали додаткову угоду до контракту про будівництво станції в Бушері. Відповідно до нього, фізичний пуск АЕС має відбутися у вересні 2007 року, а енергетичний - в листопаді 2007 року. Крім того, сторони домовилися розпочати постачання палива не пізніше, ніж за шість місяців до фізичного пуску.

Росія вже 13 років веде переговори про вступ в СОТ, і сподівалася вирішити це питання до початку саміту «Великої вісімки», який проходив у липні в Санкт-Петербурзі. Переговори забуксували через питання, пов`язані з торгівлею сільськогосподарською продукцією, і стурбованість США захистом інтелектуальної власності від піратів в Росії.

США є останнім партнером, з ким Росія поки що не завершила двосторонні переговори щодо приєднання до СОТ.