Британських політиків пропонують навчати захисту від російських кібератак

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) запропонував провідним політичним партіям допомогу у захисті від хакерських атак Росії. Із таким листом звернувся директор центру Кіаран Мартін, пише The Sunday Time.

Із такою пропозицією керівництво центру виступило, зважаючи на парламентські вибори, які пройдуть в 2020 році.

Для цього центр планує проводити «технічні семінари». Політиків Великобританії попереджають, що Москва спробує вкрасти і оприлюднити внутрішню переписку, а також інформацію з баз з думками виборців про ті чи інші політичні партії. Газета підкреслила, що ці дії будуть спрямовані на погіршення відносин між партіями і громадянами.

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"Мова не тільки про кібербезпеку власних систем політичних партій. Атаки на наші демократичні процеси можуть бути ширшими, вони можуть бути націлені на парламент, місцеві виборчкоми, дослідницькі центри та електронні адреси приватних осіб, а також груп впливових людей", – процитувало текст листа видання.

Видання повідомляє, що до таких кроків політиків підштовхнув факт щодо можливого втручання Росії у президентські вибори США в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Центрі національної кібербезпеки Великобританії заявили, що атаки здійснюють хакери, яких спонсорує російський уряд.

Зловмисники намагаються викрасти з баз даних урядових відомств секретну інформацію, що стосується зовнішньої політики і оборони.