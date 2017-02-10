Росію підозрюють у кібератаці на МЗС Італії

Італійські чиновники запідозрили Росію в багатомісячної кібератаці, яка сталася у минулому році, повідомляє The Guardian з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Повідомляється, що напад стався весною минулого року і тривав протягом більше чотирьох місяців, але в зашифровану систему, використовувану для засекреченої інформації, хакери не проникли.

Нинішнього прем'єр-міністра Паоло Джентіліоні, який раніше займав пост міністра закордонних справ, атака не торкнулася, оскільки він, будучи міністром, уникав використання електронною поштою.

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Атаки були направлені на «відділення міністерства на місцях». Зокрема, постраждали посольства та дипломатичні працівники, які надсилають звіти в Рим щодо зустрічей з іноземними офіційними особами.

Чиновник не підтвердив, що Москва стояла за атакою. У той же час дві людини, знайомі з ситуацією, заявили виданню, що передбачається, що атаку провела саме Росія. В даний час за фактом кібератаки проводиться перевірка.

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За словами співрозмовника, після того як про атаку стало відомо, МЗС прийняв заходи для поліпшення системи внутрішнього захисту. Чиновник відмовився прокоментувати, як саме про атаку стало відомо.

Джерела газети стверджують, що, на їх думку, метою кібератаки була спроба «отримати уявлення про процес прийняття рішень в рамках італійського уряду».

Як повідомлялося раніше, в Норвегії заявили про кібератаки російських хакерів на держслужбовців. Також за повідомленнями ЗМІ, російські хакери атакували комп'ютерну систему МЗС Польщі.

У США раніше заявили про введення санкцій проти 9 розвідувальних установ і осіб з РФ і оголосили персонами нон грата 35 російських дипломатів через кібератаки на американські установи.

У Сенаті США оприлюднили законопроект про санкції проти РФ за кібератаки.