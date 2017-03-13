Новий скандал у Франції: Фійон заявив, що за його дорогі костюми заплатив якийсь друг

При цьому, як повідомляє російська служба «Бі-бі-сі», ім'я друга Фійон не назвав.

Раніше французька щотижнева газета Journal du Dimanche повідомила, що одяг Фійону надає модний паризький кравець Арні. Серед них - два костюма вартістю понад 13 тисяч доларів. Ці костюми, за даними видання, були оплачені чеком в лютому.

У Франції встановлено ліміт у розмірі 5 тисяч доларів, які приватні особи можуть пожертвувати кандидатам у президенти в ході виборчих кампаній.

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Виборчу кампанію кандидата від республіканців суттєво похитнув фінансовий скандал: Фійона підозрюють у тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала.

Сам Фійон і його дружина заперечують всі звинувачення.

Перший тур президентських виборів у Франції призначено на 23 квітня. Основні суперники Фійона - центрист Емануель Макрон і лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен.