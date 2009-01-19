"Газова група" ЄС підбиває підсумок газової кризи

Газова координаційна група Європейського Союзу відзначає злагоджену роботу газового ринку в період кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, такого висновку група дійшла за підсумками свого сьогоднішнього засідання.

Згідно з висновками групи, злагоджена робота газових компаній дала можливість успішно впоратися із ситуацією, що була спричинена припиненням поставок російського газу, практично в усіх країнах-членах ЄС. При цьому найбільше від газової кризи постраждала Болгарія, однак зараз обговорюється можливість постачання газу до цієї країни з Греції.

Координаційна група привітала дії компаній, які дозволили забезпечити поставки газу практично до всіх постраждалих країн і, зокрема, перехід на роботу у реверсному режимі словацького газопроводу для постачання газу з Німеччини через Чехію, збільшення підняття газу з підземних газових сховищ в Угорщині, яка надала допомогу Сербії, збільшення власного видобутку газу в ЄС, використання скрапленого газу в Греції та Бельгії.

Група також дійшла висновку, що за умови збереження нинішньої температури повітря всі країни-члени ЄС, крім Болгарії, можуть бути достатньою мірою забезпечені газом.

В ході засідання групи комісар ЄС з питань енергетики повідомив про намір направити двох генеральних директорів з Директорату “Енергетика” Єврокомісії до Болгарії, Словаччини та Балканських країн з метою вивчення ситуації, викликаної відсутністю російського газу, на місцях.

Єврокомісія також висловила вдячність Норвегії, Алжиру та Лівії, які в період російсько-української кризи продовжували стабільно постачати газ і навіть збільшили обсяг поставок.

Газова координаційна група не призначила чергової дати свого засідання.

*** Газова координаційна група була створена в 2006 році, до неї входять компетентні представники країн-членів ЄС.

Зустрічі членів групи проводяться регулярно чотири рази на рік, також вони можуть збиратися в екстреному порядку для координації питань, пов’язаних з поставками газу.