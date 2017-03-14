У Німеччині закритий центр рекрутування бойовиків ІДІЛ

Міністерство внутрішніх справ західнонімецької землі Нижня Саксонія у вівторок, 14 березня, розпустило і заборонив об'єднання "Німецькомовний ісламський центр Хільдесхайма", як повідомляє DW.

Понад 350 співробітників правоохоронних органів у вівторок вранці провели обшук у 8 квартирах і в мечеті. "Ми знищили розсадник радикального салафізму в Німеччині", - так прокоментував ситуацію голова нижньосаксонського МВС Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

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Ці заходи "спрямовані не проти багатьох мусульман, які мирно проживають у нас, а проти засліплених фанатиків, які підтримують такі терористичні організації, як "Ісламська держава", - заявив міністр.

За даними МВС, ісламський центр був базою, де здійснювалося рекрутування та ідеологічна обробка мусульман для вступу в ряди бойовиків ІДІЛ в Сирії і Іраку. У Хільдесхайм був помічений і берлінський терорист Аніс Амри, здійснив у грудні 2016 року напад на різдвяний ринок у німецькій столиці, в результаті якого загинуло 11 осіб.