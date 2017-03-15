Витік документів змусив Білий дім розповісти, скільки податків заплатив Трамп

Ведуча американського телеканалу MSNBC Рейчел Меддоу 14 березня пообіцяла оприлюднити у своїй програмі податкову декларацію Дональда Трампа за 2005 рік, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Після цього Білий дім повідомив, що Трамп заплатив 38 млн доларів податків із 150 млн доларів доходу. Ніякі документи опубліковані не були.

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Пізніше у ході програми, що вийшла в ефір, були показані дві сторінки, які, за твердженням телеканалу, є податковою декларацією Трампа за 2005 рік. Журналіст Девід Кей Джонстон, у якого телекомпанія взяла інтерв'ю, сказав, що отримав документи поштою від анонімного джерела.

У Білому домі заявили, що Трамп як бізнесмен був зобов'язаний платити не більше податків, ніж вимагається законом, і звинуватили телекомпанію в тому, що публікацією податкових документів MSNBC порушила закон.

Трамп раніше відмовлявся оприлюднювати свої податкові декларації. Зазвичай президенти США і кандидати в президенти оприлюднюють ці документи.

У ході передвиборних дебатів у вересні минулого року кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон критикувала Трампа за те, що він "не платить федеральні податки з доходів". Трамп у ході передвиборних дебатів підтвердив, що користувався списанням збитків, що є легальним.