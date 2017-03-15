"Якщо він зникне, то бути біді": Лукашенко закликав зберегти ЄС за будь-яку ціну

Про це він заявив на зустрічі з главою МЗС Бельгії Дідьє Рейндерсом, йдеться в повідомленні прес-служби білоруського президента, передає "ЄвроПравда".

За його словами, Білорусь завжди буде працювати на об'єднання і стабільність в Європі.

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"Я можу вам гарантувати: ви завжди в нашій особі будете бачити країну, яка буде працювати на об'єднання, на стабільність в Європі. Ми і в скрутні часи вам проблем не створювали, і в майбутньому ніколи цих проблем вам створювати не будемо", - сказав Олександр Лукашенко.

Він підкреслив, що виступає за багатополярний світ і збереження Європейського союзу.

"Євросоюз — це наймогутніший полюс поряд з Китаєм, Сполученими Штатами Америки. Європейський союз — це потужна опора для планети, якщо вона зникне — бути біді. Тому всі ваші „брексіти" і націоналістичні рухи я не сприймаю. Чого б це не коштувало, Європейський союз треба зберегти. Це не моя особиста позиція (хоча і особиста), ця позиція виходить з міжнародних державних інтересів. Тому я прихильник Європейського союзу", — пояснив президент Білорусі.

Разом з тим Лукашенко наголосив, що є противником подвійних стандартів, які іноді можна помітити в діяльності ЄС.

"Тому я хотів би, щоб Європейський союз відповідав тим деклараціям, які він пропонує всьому світу: чесність, порядність, демократичність", — заявив він.