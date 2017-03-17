У Сенаті США не знайшли підтвердження словам Трампа про "прослуховування"

Як повідомляє «Бі-бі-сі», про це заявили у комітеті сенату США з розвідки.

Таким чином, сенатор-республіканець Річар Берр, який очолює комітет сенату з розвідки, відкинув звинувачення Трампа у прослуховуванні, висунуті проти свого попередника Барака Обами на початку місяця. Раніше в четвер спікер палати представників Пол Райан також сказав, що "ніякої прослушки не було".

У середу Трамп як і раніше наполягав на своїх звинуваченнях на адресу Обами, заявивши Fox News, що "прослушка включає в себе безліч різних речей". Він також натякнув, що більш докладна інформація про ймовірне спостереження може бути оприлюднена в найближчі тижні.

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Заяву президента США про прослуховування не слід розуміти буквально, заявив раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. "Президент використовував слово "прослушка" в лапках, що означало спостереження та інші дії в широкому сенсі", - сказав Спайсер журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах. «Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.