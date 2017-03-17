Столтенберг закликав Австрію і Туреччину до примирення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину та Австрію вирішити дипломатичну суперечку, яка між ними виникла, і яка призвела до блокування низки програм співпраці в рамках Альянсу, як повідомляє DW.

"Це дуже прикра ситуація, яка призвели до того, що деякі програми співпраці не можуть розпочатись. Ми наполегливо закликаємо їх вирішити (суперечки), щоб це не мало негативні наслідки для співпраці", - заявив генсек НАТО у п'ятницю, 17 березня, у Копенгагені, інформує Reuters.

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Нагадаємо, криза у відносинах між Австрією та Туреччиною розпочалась після того, як у Відні у серпні 2016 року запропонували призупинити переговори з Анкарою щодо її членства в Європейському Союзі. Сталось це після масових заходів репресивного характеру, які відбувались у Туреччині після невдалої спроби державного перевороту у липні 2016 року.

У відповідь Туреччина, зокрема, оголосила про вихід з низки програм НАТО, у яких також бере участь Австрія, яка не є членом Альянсу, проте тісно з ним співпрацює. Криза поглибилась після нещодавніх закликів канцлера Австрії Крістіана Керна заборонити турецьким політикам агітувати на всій території ЄС.