Туреччина висловила протест через видворення міністра з Нідерландів

Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі, щоб офіційно висловити протест на видворення свого міністра і «непропорційне» застосування сили проти демонстрантів, повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Туреччини 13 березня вручило представникові посольства Нідерландів дві письмові скарги.

Читайте такожДипломатичний скандал Туреччини та Нідерландів: Ердоган звинуватив Захід в озброєнні терористів

Нагадаємо, біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі. В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.

Пізніше правоохоронці не пустили міністра Туреччини у справах сім'ї та соціальної політики Фатму Бетюль Сайян Кайя на територію турецького консульства. Видання повідомляє, що міністра зупинили за 30 метрів до дипмісії. Чиновниця була змушена у супроводі поліцейських покинути Нідерланди після кількагодинних переговорів із правоохоронцями. Зазначається, що напруження між Туреччиною та Нідерландами наростає через заборону виступів турецьких урядовців у Роттердамі перед квітневим референдумом щодо конституційної реформи в Туреччині.