Помер лауреат Нобелівської премії з літератури, друг Йосипа Бродського

Лауреат Нобелівської премії з літератури, карибський поет і драматург Дерек Уолкотт помер у віці 87 років. Як повідомила родина поета, він помер у себе вдома на острові Сент-Люсія, передає Бі-бі-сі.

Уолкотт отримав Нобелівську премію з літератури в 1992 році у віці 62 років, після того як протягом багатьох років опинявся в шорт-листі нагороди.

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Він вважається одним з найвидатніших авторів другої половини ХХ століття.

Друг Уолкотта Йосип Бродський писав про творчість поета: "Метричне і жанрове його розмаїття у мене просто викликає заздрість... Його вірші - це сплав мови та океану".

Нагадаємо, в 2016 році лауреатом Нобелівської премії з літератури був обраний легендарний американський музикант і письменник Боб Ділан.