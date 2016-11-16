Боб Ділан відмовився бути присутнім на церемонії вручення Нобелівської премії

В його листі до Шведської королівської академії наук говориться, що у нього є певні "раніше дані зобов'язання", у зв'язку з чим він не зможе 10 грудня бути в Стокгольмі, щоб отримати премію, повідомляє The Local.

Як заявили в Академії, лауреат не вперше відмовляється приїжджати на церемонію.

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На церемонію вручення не приїжджали Доріс Лессінг, Гарольд Пінтер, Ельфріда Єлінек, які ставали лауреатами Нобелівської премії.

"Тим не менш, нагорода належить їм, так само, як вона належить і Бобу Ділану", - заявили в Академії наук.

До Ділана висунули єдину вимогу - виголосити традиційну нобелівську промову протягом шести місяців після 10 грудня, причому необов'язково у Швеції.

Як повідомляв УНІАН, 75-річний Боб Ділан був оголошений лауреатом Нобелівської премії з літератури 13 жовтня. Він отримав її з формулюванням "за створення нової поетичної мови у великій американській пісенній традиції".