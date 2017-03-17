Трамп закликав Меркель продовжувати співпрацю у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав канцлера Федеративної республіки Німеччина Ангелу Меркель продовжувати співпрацю в рамках міжнародної коаліції у боротьбі з бойовиками “Ісламської держави” в Іраку та Сирії.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Федеративної республіки Німеччина Ангелою Меркель у Вашингтоні.

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“Обидві наші країни повинні продовжити разом співпрацювати у захисті наших громадян від радикального ісламського тероризму та щоб завдати поразки “Ісламській державі” в Іраку та Сирії”, - заявив Трамп.

Він подякував Меркель за внесок Німеччини у боротьбі з бойовиками “Ісламської держави”.

“Ми також визнаємо, що імміграційна безпека є національною безпекою. Ми повинні захистити наших громадян від тих, хто прагне поширити тероризм, екстремізм та насильство в межах наших кордонів. Імміграція є привілеєм, а не правом. І безпека наших громадян повинна бути завжди на першому місці без запитань”, - заявив Трамп.