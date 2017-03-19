Сьогодні виповнюється чотири роки з початку служіння Папи Франциска

Сьогодні, 19 березня, виповнилося чотири роки з початку Петрового служіння Папи Франциска. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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«Оберігати Ісуса з Марією, оберігати все творіння, оберігати кожну людину, особливо, бідну, оберігати нас самих: ось яке служіння покликаний здійснювати Єпископ Риму, але до якого покликані ми всі... Прошу заступництва Пречистої Діви Марії, святого Йосифа, святих Петра і Павла, святого Франциска, щоб Святий дух супроводжував моє служіння, а всім вам кажу: моліться за мене!» - сказав понтифік 19 березня 2013 року наприкінці своєї проповіді під час Святої меси на площі Святого Петра з нагоди урочистого початку свого служіння.

Також сьогодні – іменини попередника Папи Франциска, Венедикта XVI, який у день свого народження отримав ім’я Йозеф (19 березня католицька церква відзначає урочистість св. Йосифа, Обручника Пречистої Діви Марії та Небесного покровителя Вселенської Церкви). За словами понтифіка, це дуже багатий змістом збіг.

Крім того, повідомляється, що 19 березня 2016 року Папа Франциск відкрив свій аккаунт @Franciscus в Instagram. «Через рік цей обліковий запис нараховує 3,5 млн фолловерів, а опубліковані фото щотижня переглядають в середньому 10 млн людей», - зазначили у Ватикані.