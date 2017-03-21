Лукашенко заговорив про "п’яту колону" в Білорусі, які підтримують західні спецслужби

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня звинуватив західні спецслужби в підтримці у його країні так званої «п’ятої колони», яка загрожує стабільності, як повідомляє "Радіо свобода".

Лукашенко, як передають його слова білоруські інформагенції, заявив, що «західні фонди під керівництвом західних спецслужб» намагаються «загострити ситуацію в Білорусі», підтримуючи «хуліганів», які провокують заворушення. Лукашенко додав, що його уряд реагуватиме на ці заворушення, які турбують його більше, ніж розгортання військ НАТО поблизу білоруського кордону.

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Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Білорусі впродовж останніх тижнів на знак протесту проти непопулярних змін до трудового законодавства. Протестувальники незадоволені планами уряду із запровадження податку щодо людей, яких влада називає «соціальними паразитами», тобто безробітних. Виступи, які мають назву «марші недармоїдів», стали найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями.

Протести тривають, попри невластиве Лукашенкові рішення відкласти запровадження законодавчих змін. Понад 150 учасників протесту були заарештовані по всій Білорусі з 1 березня.