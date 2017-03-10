"Змусити працювати": Лукашенко закликав білоруських чиновників працевлаштувати дружин і коханок

Про це він заявив на нараді, яка була присвячена декрету №3 "Про попередження соціального утриманства", передає Белта.

"Хочу, щоб почули мене сидять тут і ті, хто мене почує сьогодні у ЗМІ. Я поки звертаюся до державних службовців та інших осіб, які мають значення в країні: влаштуйте працювати, будь ласка, своїх дружин, чоловіків, коханок і коханців, рідних і близьких. Тих, хто повинен і може працювати. Якщо дружина або коханка хвора, ну що ж, будемо лікувати. Якщо можуть працювати і повинні, вони максимум з 1 квітня мають бути на роботі", - заявив Лукашенко.

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Лукашенко заявив, що знає про такі випадки і доручив начальнику Оперативно-аналітичного центру при президенті Білорусі Сергію Шпегуну взяти ситуацію "на контроль".

"Подивіться з кадрового реєстру, хто такий багатий у неї чоловік, що вона сидить сьогодні, нічого не роблячи, маючи дитину 20-22 років і не маючи пенсійного віку. Напевно, деяких ви знаєте, я теж. Але поки прізвищ не називаю", - додав Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося, Лукашенко вирішив тимчасово не стягувати скандальний податок з дармоїдів.