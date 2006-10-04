Грузія підготувала ”відповідь Чемберлену”

Якщо Росія "не скасує економічні санкції проти Грузії, то Тбілісі може заблокувати процес вступу РФ до Світової організації торгівлі". Про це заявив сьогодні журналістам президент Національного банку Грузії (НБГ) Роман ГОЦИРІДЗЕ.

За його словами, "запроваджені Росією економічні санкції проти Грузії носять необгрунтований і неадекватний характер", передає ІТАР-ТАСС.

Р.ГОЦИРІДЗЕ закликав власті РФ "скасувати запроваджені проти Грузії санкції". "Ці санкції можуть завдати шкоди і самій Росії - і в економічному плані, і в плані міжнародної репутації іміджу країни, - вважає він. - У Росії в умовах дії цих санкцій можуть з`явитися різні незаконні структури і механізми, які різними незаконними шляхами займатимуться переказом грошей до Грузії, що у свою чергу може викликати негативну реакцію міжнародних організацій щодо Росії".

Як повідомляв УНІАН, у липні ц. р. Грузія вже заявляла про намір відкликати свою згоду на вступ Росії до СОТ.

Як заявляли міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ і міністр економіки Іраклій ЧОГОВАДЗЕ, Грузія не дасть згоди на вступ Росії до СОТ доти, поки не будуть закриті «незаконні контрольно-пропускні пункти в Абхазії і Південній Осетії, а також поки Росія не усуне дискримінаційний режим щодо грузинських товарів».

31 липня директор Департаменту торгових переговорів Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ, глава російської урядової делегації на переговорах про приєднання до Світової організації торгівлі Максим МЕДВЕДКОВ заявляв, що своєї згоди на приєднання до СОТ Росії поки що не дали США, Коста-Ріка, Молдавія і Грузія.

Зокрема, за його словами, "у нас є Грузія, котра відкликала свій підпис під протоколом угоди, досягнутої ще в 2004 році. Наші грузинські колеги занепокоєні трьома речами: перша - заборона на ввезення в Росію грузинського вина, котра зараз запроваджена; друга - захист їх товарних знаків виноробної продукції, третє - припинення діяльності наших митних пунктів пропуску на кордонах з Абхазією і Південною Осетією".