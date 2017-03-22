Єгипет збільшив ціну на багаторазові візи

Уряд Єгипту вирішив залишити стару ціну у 25 дол. для одноразового в'їзду туристів в країну, але збільшив до 60 дол. - на багаторазові візи.

Про це повідомляє єгипетське видання Ahram.

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Таким чином, ціни на багаторазові візи були збільшені з 35 до 60 дол.

У заяві міністра туризму Єгипту Ях'я Рашеда йшлося, що уряд затвердив це рішення після засідання під головуванням прем'єр-міністра Шерифа Ісмаїла.

При цьому він не уточнив, коли будуть впроваджені зазначені зміни.

Раніше у лютому представники єгипетської влади повідомляли, що країна запровадить нові ціни на в'іздні візи як для одноразового відвідування, так і багаторазового. Пропонувалося ціни на одноразові візи збільшити з 25 дол. до 60, а багаторазові з 35 до 70 дол. Проте, незабаром після цього, уряд країни вирішив відкласти запровадження нових цін з березня на липень без пояснення щодо такої затримки.

Водночас, як повідомляють джерела з туристичного сектору, нова плата була відтермінована після того, як міністерство закордонних справ отримало скарги від представників туристичного сектору, що зміна ціни була досить несподіваною та матиме негативний вплив на туристичну індустрію.

Востаннє Єгипет збільшував ціни на візи у квітні 2014 року з 15 до 25 доларів.