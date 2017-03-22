Північна Корея провела чергові невдалі ракетні випробування

Північна Корея провела чергові ракетні випробування, які завершилися невдачею, оголосили південнокорейські і американські військові. Згідно Тихоокеанському командуванню США, "судячи з усього, ракета вибухнула через лічені секунди після запуску", передає Російська служба Бі-бі-сі.

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У Сеулі підтверджують інформацію про здійснений КНДР невдалий запуск ракет, проте додають, що поки незрозуміло, скільки ракет і якого типу було запущено.

Японське агентство Kyodo з посиланням на джерело в уряді повідомляє, що були запущені чотири ракети, передає РБК.

Останнім часом Пхеньян все частіше проводить ракетні пуски, порушуючи санкції ООН. 6 березня Північна Корея запустила чотири балістичні ракети у бік Японського моря. За заявою влади КНДР, армія відпрацьовувала ядерні удари по американських базах в Японії. Три ракети впали в 300-500 кілометрах від японського півострова Ода.

Після цього новий держсекретар США Рекс Тіллерсон допустив можливість військових дій проти Північної Кореї.