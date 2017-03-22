"З кожних 100 осіб 50 повертаються в трунах": Reuters про реальні втрати Росії у Сирії

Втрати російських сил у Сирії з кінця січня були більш ніж в три рази вищими, ніж було оголошено офіційно, свідчать дані, зібрані Reuters.

18 росіян, які воювали на боці військ Асада, загинули в період з 29 січня, що співпав з важкими боями за повернення контролю над Пальмірою, зайнятою бойовиками "Ісламської держави".

Міноборони РФ офіційно повідомило лише про п'ятьох загиблих за цей період військовослужбовців, і в заявах представників відомства не згадуються якісь великі наземні операції РФ у боях за Пальміри.

Кількість загиблих стала зрозумілою з інтерв'ю з їхніми родичами і друзями, урядовцями, працівниками кладовищ, повідомлень місцевих ЗМІ про похорон і свідчень, зібраних групою блогерів Conflict Intelligence Team (CIT), що займається розслідуванням військових конфліктів.

"Втрати з кінця січня стали одними з найбільших для російського контингенту в Сирії з моменту початку військової операції півтора року тому", - йдеться в повідомленні.

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Представник російського МЗС переадресував питання про втрати в Міністерство оборони. Міноборони не відповіло на питання Reuters про втрати й військові операції у Сирії. Кремль теж не відповів на запит про коментар.

Зазначається, що більшість загиблих формально були не військовими, а цивільними особами, які працювали як приватні особи за контрактом під керівництвом російського військового командування. Москва офіційно не визнавала присутності найманців у Сирії.

Один із 18 загиблих, 52-річний житель Геленджика Юрій Сокальський, за словами одного з його близьких, вирушив у Сирію в січні з групою інших бійців за договором з приватною компанією.

Під час одного з останніх дзвінків додому, за словами його знайомого, Сокальський сказав, що здивований великою кількістю російських бійців, що прямували до Сирії, і переказав те, що йому говорили про інтенсивність боїв.

"З кожних 100 осіб 50 повертаються в трунах", - згадує слова Сокальського співрозмовник видання, який побажав залишитися неназваним, оскільки боїться наслідків розголошення інформації.

Раніше 22 березня група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що в Сирії загинули ще дев'ять росіян, мінімум шість з них — найманці "групи Вагнера".