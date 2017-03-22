Таємний батальйон Путіна зазнає втрат: ЗМІ дізналися про ліквідацію 6 російських найманців з ПВК Вагнера

У Сирії загинули ще дев'ять росіян, мінімум шість з них — найманці «групи Вагнера», з'ясувала група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Майже всі вони до відправки в Сирію воювали на Донбасі і служили за контрактом в Чечні, передає РБК.

Один з них - старший сержант Дмитро Маркелов (32 роки) загинув у Сирії 29 січня. Він служив у так званій приватній військовій компанії Вагнера, розповів близький родич загиблого, який побажав залишитися неназваним.

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«Там людина, що поруч з ним стояла, зачепилася за якийсь дріт, розтяжку. Пішов вибух, а Діму вибуховою хвилею відкинуло в бік. Шок, мабуть, і він від розриву серця помер», - повідомив співрозмовник.

Похорон ще одного найманця Костянтина Задорожного пройшли в Московській області 14 лютого. В цей же день на сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте» священика Олександра Нарушева, який відспівував Задорожного, з'явився пост з фотографією загиблого, до якого прикріплено аудіозапис під назвою «ПВК «Вагнер».

Як відомо, у Росії заборонена будь-яка військова служба, якщо вона не пов'язана з державою. Раніше повідомлялося, що інтереси Росії в Україні та Сирії відстоює приватна військова компанія, якої юридично не існує. Тому її втрати не псують офіційну статистику Міноборони РФ. Підтвердження існування оприлюднило видання "Фонтанка".

За інформацією видання, умовна ПВК під командуванням людини з позивним "Вагнер", була сформована на основі "Слов'янського корпусу", пошарпаного в Сирії в 2013 році. З весни 2014 року вона діяла в Криму, а потім на території Луганської області.

Єдине документальне підтвердження існування неформального батальйону, яким чином визнається офіційними структурами, журналісти знайшли у документах за підписом президента Росії після того, як дізналися, що бійці отримують державні нагороди.