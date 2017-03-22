Автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту - ЗМІ
17:19, 22 березня 2017Світ
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Автомобіль на повній швидкості врізався в огорожу.
REUTERS
Автомобіль задавив не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де стався інцидент зі стріляниною, передає телерадіокомпанія Бі-бі-сі. Про стан постраждалих не повідомляється.
Телеканал Sky News з посиланням на очевидців повідомляє, що автомобіль на повній швидкості врізався в огорожу навколо британського парламенту, пише РИА Новости.
Раніше повідомлялося, що невідомий в районі парламенту поранив ножем поліцейського і сам був ліквідований правоохоронцями.
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