Атака в Лондоні: ВВС показав перші хвилини теракту біля британського парламенту (відео)
Почувши звуки стрілянини, люди кинулися тікати.
Очевидці терористичної атаки в центрі Лондона зафіксували на відео, що відбувалося в перші моменти трагедії.
Відео було знято біля будівлі Британського парламенту, пише BBC.
4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisWpic.twitter.com/81srJq9yGr— BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017
Westminster terror attack: Tourist was filming outside UK Parliament when people rushed by as gunshots were firedhttps://t.co/FwKsndgisWpic.twitter.com/DWNXJxLVp2— BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017
За даними очевидців, напад біля парламенту почався на Вестмінстерському мосту, коли автомобіль спочатку врізався в парапет, зачепивши пішоходів, поїхав далі до парламенту, де врізався в огорожу.
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Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем.
В результаті теракту біля будівлі парламенту в Лондоні 22 березня загинули 5 людей, щонайменше 40 отримали поранення.