Атака в Лондоні: ВВС показав перші хвилини теракту біля британського парламенту (відео)

01:34, 23 березня 2017
Світ
1854

Почувши звуки стрілянини, люди кинулися тікати.

REUTERS

Очевидці терористичної атаки в центрі Лондона зафіксували на відео, що відбувалося в перші моменти трагедії.

Відео було знято біля будівлі Британського парламенту, пише BBC.

За даними очевидців, напад біля парламенту почався на Вестмінстерському мосту, коли автомобіль спочатку врізався в парапет, зачепивши пішоходів, поїхав далі до парламенту, де врізався в огорожу.

Читайте такожПорошенко засудив жахливий теракт в Лондоні

Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем.

В результаті теракту біля будівлі парламенту в Лондоні 22 березня загинули 5 людей, щонайменше 40 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт біля британського парламенту
Теги: #теракт#Лондон#жертви