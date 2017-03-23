Атака в Лондоні: ВВС показав перші хвилини теракту біля британського парламенту (відео)

Очевидці терористичної атаки в центрі Лондона зафіксували на відео, що відбувалося в перші моменти трагедії.

Відео було знято біля будівлі Британського парламенту, пише BBC.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisWpic.twitter.com/81srJq9yGr — BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017

Westminster terror attack: Tourist was filming outside UK Parliament when people rushed by as gunshots were firedhttps://t.co/FwKsndgisWpic.twitter.com/DWNXJxLVp2 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017

За даними очевидців, напад біля парламенту почався на Вестмінстерському мосту, коли автомобіль спочатку врізався в парапет, зачепивши пішоходів, поїхав далі до парламенту, де врізався в огорожу.

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Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем.

В результаті теракту біля будівлі парламенту в Лондоні 22 березня загинули 5 людей, щонайменше 40 отримали поранення.