У В'єтнамі затонув переповнений пасажирський пором

Щонайменше 40 людей загинули у В`єтнамі внаслідок аварії пасажирського порому.

Як повідомляє Газета.ru, інцидент стався в центральній частині країни, за 500 км на південь від Ханоя.

Із води було врятовано 36 людей, пошуки ще шести тривають.

На момент аварії на борту порому перебували близько 80 людей. За даними поліції, судно було розраховано на транспортування не більше 12 пасажирів.