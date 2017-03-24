Кількість жертв теракту в Лондоні зросла до чотирьох

Один з потерпілих, які отримали поранення під час теракту в Лондоні, помер у лікарні. Про це у четвер, 23 березня, заявив представник поліції британської столиці, пояснивши, що мова йде про 75-річного чоловіка. Таким чином, кількість жертв терористичної атаки зросла до чотирьох.

Поліція також оприлюднила деякі подробиці про особу терориста. Це 52-річний уродженець Великобританії Халід М. Він був відомий поліції під безліччю псевдонімів і мав кримінальне минуле. "Перший вирок йому був винесений у 1983 році за фактом пошкодження майна, останній раз він був засуджений у 2003 році за нелегальне володіння ножем", - наводить повідомлення британської поліції агентство dpa.

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Пізно ввечері у четвер, 23 березня, сотні людей зібралися на знаменитій Трафальгарській площі, щоб вшанувати пам'ять жертв теракту. Були запалені поминальні свічки, мер Лондона Садок Хан оголосив хвилину мовчання. Були приспущені державні прапори.

Всього під час терористичної атаки постраждали представники 11 країн. Загальне число поранених становить 40 чоловік, причому, за повідомленнями медиків, п'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Подвійний теракт в Лондоні відбувся 22 березня. Спочатку автомобіль наїхав на пішоходів на Вестмінстерському мосту. Продовживши рух, машина врізалася в огорожу розташованого поблизу Вестмінстерського палацу, де засідає парламент Великобританії. Озброєний ножем злочинець намагався прорватися в будівлю, смертельно поранив поліцейського і був застрелений спецназом .

Відповідальність за теракт узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава". В рамках розслідування британська поліція вже затримала сім осіб.