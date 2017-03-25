В результаті авіаудару по тюрмі в Сирії загинули 16 осіб

Не менше 16 людей загинули в ніч на суботу в сирійській провінції Ідліб після авіаудару, нанесеного невстановленими літаками по місцевій в'язниці, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на базований у Великобританії Центр спостереження за дотриманням прав людини в Сирії.

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Правозахисники стверджують, що в результаті бомбардування був пошкоджений один із корпусів в'язниці. При цьому, за їхніми даними, не всі жертви загинули безпосередньо під час авіаудару.

Правозахисники вважають, що деякі загиблі були застрелені при спробі вибратися з палаючої будівлі. Серед цих людей було як мінімум два наглядачі.

Російська авіація активно діє в регіоні. Однак правозахисники не поспішають із висновками про те, чиї саме літаки завдали авіаудару.

Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті авіанальоту на мечеть, розташовану в поселенні на захід від Алеппо, щонайменше 42 людини загинули і ще декілька десятків отримали поранення. Більшість убитих були цивільними особами. Територію, яка піддалася бомбардуванню, контролюють сирійські повстанці. Чиї саме військово-повітряні сили завдали удару, досі невідомо. В цьому регіоні здійснюють бойові вильоти сирійські та російські винищувачі.