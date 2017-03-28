У російському Внєшекономбанку підтвердили контакти з зятем Трампа

Представники російського банку, що знаходиться під західними санкціями після анексії Криму і вторгнення в Україну, у понеділок повідомили, що його керівництво в зустрічалося із зятем та одним з головних радників Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Як відомо, сенатський комітет, котрий розслідує можливий вплив Росії на результати президентських виборів, має намір допитати людей, пов'язаних з Трампом, в тому числі і Кушнера. Він уже погодився дати свідчення.

Стало відомо, що керівники Російського державного банку розвитку "Внєшекономбанк" (ВЕБ) минулого року провели переговори з Кушнером під час роуд-шоу банку.

Згідно із заявою ВЕБ, поширеній електронною поштою, в рамках підготовки нової стратегії його керівники зустрілися з представниками фінансових інститутів Європи, Азії та Америки.

В рамках роуд-шоу відбулися зустрічі з рядом представників найбільших банків і бізнес-кіл США, серед яких був Джаред Кушнер, голова Kushner Companies.

Де і коли відбувалися зустрічі, ВЕБ відмовився повідомити.

Раніше в Білому домі визнали, що Кушнер разом колишнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком.

Зустріч відбулася в нью-йоркській вежі Trump Tower в грудні минулого року, ще до офіційного вступу Кушнера в посаду. Для Майкла Флінна бесіди з російським послом обернулися гучним скандалом, в результаті Флінн подав у відставку.