Зять Трампа Джаред Кушнер погодився розповісти сенаторам про контакти з Росією

Старший радник президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер погодився дати свідчення сенатській комісії, що розслідує факти можливого втручання Росії в американську виборчу кампанію, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Заплановану зустріч з Кушнером підтвердили джерела в комітеті з розвідки Сенату і в адміністрації президента США.

"Під час виборчої кампанії і перехідного періоду Джаред Кушнер був головним відповідальним за контакти з іноземними урядами й іноземними чиновниками. З урахуванням цього він добровільно зголосився виступити в очолюваному Річардом Берром сенатському комітеті, але час зустрічі ще не встановлено", - повідомив телеканалу CNN представник Білого дому.

Комісії Сенату цікавлять зв'язку між співробітниками передвиборного штабу Трампа та російськими офіційними особами.

Раніше в Білому домі визнали, що Кушнер разом колишнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком. Зустріч відбулася в нью-йоркській вежі Trump Tower в грудні минулого року, ще до офіційного вступу Кушнера в посаду.

Для Майкла Флінна бесіди з російським послом обернулися гучним скандалом, в результаті Флінн подав у відставку.