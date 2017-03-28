Лукашенко про відносини з Путіним: ми - рідні брати, нам ділити нічого

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що у нього з главою РФ Володимиром Путіним "чудові відносини", а проблеми вони можуть вирішувати без посередників, передає БЕЛТА.

"Так заспокойтеся - у нас з Володимиром Володимировичем Путіним чудові відносини. Чудові. І підберемо час, зустрінемося. Якщо є якісь проблеми, ми їх вирішимо. Без посередників ми вирішимо удвох, і нам не треба жодне посередництво. Ми - рідні брати, нам ділити нічого", - заявив Лукашенко.

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"Я йому (Путіну - УНІАН.) якось публічно сказав - може, ще буде час, коли доведеться спиною до спини стати й відстрілюватися, ну, як військові люди говорять", - додав глава Білорусі.

Раніше Лукашенко розкритикував ЄврАзес за нерівні умови, однак заперечив наміри вийти з нього.