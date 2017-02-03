Лукашенко розкритикував союз із Росією, але заперечив наміри вийти з нього

Про це він повідомив 3 лютого на прес-конференції «Велика розмова з президентом».

«Що стосується заяв (про вихід із союзу – ред.) щодо ЄврАзес і союзної держави. Повна вигадка», – заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко зазначив, що є невирішені питання у рамках союзу, які необхідно вирішити.

«Питання не вирішуються, а ми засідаємо», – висловив Лукашенко критичне зауваження щодо недієвості переговорів усередині об'єднання.

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«Ми ніколи не були проти інтеграційних проектів. Ми були ініціаторами цих всіх проектів», – зазначив Лукашенко.

«Чому ми туди (у Митний союз – ред.) пішли? Ми розраховували, що цей союз, і це аксіома, – буде заснований на рівноправ'ї. Були створені рівні умови. Це головне, без цього не буває союзів», – підкреслив лідер Білорусі.

«І ось за цей час через нерівні ціни, нерівних умов, Білорусь втратила тільки внаслідок ось цього цінового фактора 15 мільярдів доларів...вони (російська сторона – ред.) визнають цю цифру», – повідомив він.

Нагадаємо, 2 лютого російське інформаційне агентство REGNUM з посиланням на джерело повідомило про наміри Білорусі вийти зі складу Євразійського економічного союзу, ОДКБ і, можливо, союзної держави.