Країни Британії виступатимуть як єдине ціле на переговорах про вихід з ЄС – Мей

Сполучене Королівства Великої Британії та Північної Ірландії виступатиме як єдине ціле на переговорах з Європейським Союзом про свій вихід з ЄС.

Про це у Палаті громад заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей.

"Ми повернемо контроль над нашими власними законами та покладемо край юрисдикції Європейського суду у Британії. Вихід з Європейського Союзу означатиме, що наші закони прийматимуться у Вестмінстері, Единбурзі, Кардіффі та Белфасті. І ці закони будуть тлумачитися суддями не у Люксембурзі, а у наших судах по всій країні", - заявила Мей.

"Ми будемо зміцнювати єдність наших чотирьох держав, які становлять наше Сполучене Королівство. Ми будемо вести переговори як єдине Сполучене Королівство, беручи до уваги конкретні інтереси кожної нації та регіону Сполученого Королівства. Коли справа стосуватиметься повноважень, які ми повернемо з Європи, ми повною мірою врахуємо, які повноваження повинні належати Вестмінстеру і які необхідно передати автономним адміністраціям", - заявила Мей.

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Також вона заявила, що Шотландія, Вельс та Північна Ірландія у результаті побачать істотне збільшення своїх повноважень щодо прийняття рішень.

Окремо говорячи про голосування у парламенті Шотландії щодо проведення другого референдуму про незалежність країни, Мей сказала, що зараз не час для цього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні постійний представник Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тім Барроу передав президенту Європейської ради Дональду Туску лист про офіційний початок процедури виходу Британії зі складу Європейського Союзу відповідно до 50 статті Договору про ЄС.

Своєю чергою у Євросоюзі жалкують, що Британія покидає ЄС, але готові до початку переговорів про Brexit.