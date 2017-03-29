У Євросоюзі жалкують, що Британія покидає ЄС, але готові до початку переговорів щодо Brexit

У Європейському Союзі висловлюють жаль, що Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії покидає ЄС, але готові до початку переговорів про вихід Британії.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейської ради з приводу сповіщення урядом Великої Британії про початок переговорів про вихід з Євросоюзу.

"Сьогодні Європейська рада отримала лист від британського прем'єр-міністра Терези Мей, який сповіщає про намір Сполученого Королівства покинути Європейський Союз. Це сповіщення йде після референдуму, який відбувся 23 червня 2016 року, та розпочинає процес виходу відповідно до 50-ї статті Договору про ЄС. Ми жалкуємо, що Сполучене Королівство покидає Європейський Союз, але ми готові до процесу, якому ми тепер зараз повинні слідувати", - наголошується у заяві.

У цьому зв'язку сказано, що для Євросоюзу першим кроком стане прийняття Європейською радою керівних принципів щодо ведення переговорів з Британією. "У цих керівних принципах будуть викладені загальні позиції та принципи, з урахуванням яких ЄС, представлений Європейською комісією, вестиме переговори з Сполученим Королівством", - йдеться у заяві.

Також наголошується, що під час переговорів зі Сполученим Королівством ЄС діятиме як єдине ціле та захищатиме власні інтереси.

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"Нашим першим пріоритетом стане мінімізація невизначеності, спричинена рішенням Сполученого Королівства для наших громадян, бізнесу та країн-членів. З цієї причини ми розпочнемо із зосередження уваги на усіх ключових механізмах для послідовного виходу", - йдеться у заяві.

Разом з тим сказано, що ЄС підійде до переговорів з Британією конструктивно та намагатиметься досягти згоди.

"У майбутньому, ми сподіваємося, що Сполучене Королівство буде близьким партнером", - сказано у заяві.

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Президент Європейської ради з цього приводу скликає зустріч Європейської ради на 29 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Мей підписала офіційний лист про намір її країни вийти зі складу Євросоюзу. У британського прем'єр-міністра буде два роки, щоб врегулювати умови виходу країни, перш ніж Brexit набуде чинності в кінці березня 2019 року.

Для ЄС, який вже оговтався від криз -фінансової та напливу біженців - втрата Великобританії є найбільшим ударом за більш ніж 60 років існування.

Раніше глава британського уряду також неодноразово заявляла про жорсткі сценарії виведення країни з ЄС. Це передбачає вихід Великобританії з єдиного європейського ринку, що дозволяє ввести обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн Євросоюзу на території королівства, виключення з Митного союзу з ЄС й вихід з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі.

У Британії проголосували за відділення від Євросоюзу на референдумі влітку 2016 року.