Тіллерсон на зустрічі НАТО заявить про необхідність продовження тиску на Росію - ЗМІ

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон на міністерській зустрічі Організації північноатлантичного договору (НАТО), що відбудеться 31 березня у Брюсселі, заявить колегам з Альянсу про необхідність продовження здійснення тиску на Російську Федерацію щодо припинення агресії в Україні.

Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту.

Як повідомило джерело видання, Тіллерсон під час свого першого візиту до штаб-квартири НАТО цього тижня знову підтвердить позицію президента США Дональда Трампа, що союзники повинні збільшити витрати на оборону.

Повідомлення Тіллерсона стане відлунням коментарів секретаря департаменту оборони США Джеймса Меттіса, який наполягав на потребі збільшення членами НАТО витрат на оборону до 2% ВВП, зроблені минулого місяця у Брюсселі.

Видання зазначає, що наразі ця вимога не виконується належним чином.

Читайте такожСША ввели санкції проти восьми російських компаній - ЗМІ

Окрім того, за словами високопосадовця Держдепу, Тіллерсон разом з вимогою про збільшення витрат порушить перед союзниками питання щодо збільшення ролі НАТО у зусиллях з протидії тероризму.

Джерело повідомило, що, окрім тем збільшення витрат на оборону країнами-членами Альянсу та боротьби з тероризмом, Тіллерсон "також проведе консультації з союзниками щодо нашої спільної налаштованості покращити ситуацію з безпекою на сході України та потреби з боку НАТО продовжувати домагатися від Росії припинення її агресії проти сусідніх країн і виконання Мінських зобов'язань стосовно України".

Станом на 2016 рік щорічну вимогу щодо витрат на оборону у розмірі не менше 2% ВВП виконувало п'ять з 28 союзників НАТО - США, Греція, Велика Британія, Естонія та Польща.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Павло Клімкін 31 березня відвідає Брюссель для участі у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбуватиметься в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу.

За день до засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів.