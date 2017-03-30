В МЗС РФ розповіли, що Москва хоче обговорити під час Ради Росія - НАТО

Москва планує в ході засідання Ради Росія-НАТО (РРН) обговорити присутність військових сил Північноатлантичного альянсу вздовж російських кордонів. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Серед пріоритетних для нас тем, які російська сторона планує підняти сьогодні, - це передбачуваність військової діяльності, зниження ризиків ескалації внаслідок випадкових військових інцидентів, регіональні питання. Також ми будемо ставити питання про нарощування військової присутності та навчально-тренувальної активності НАТО вздовж російських кордонів», - сказала вона.

Захарова нагадала, що минулого року після дворічної перерви відбулося три засідання РРН.

За її словами, відновлення роботи на майданчику РРН має особливе значення у чинних умовах «нагнітання військово-політичної напруженості». Вона додала, що Москва виступає за те, щоб діалоговий механізм Ради на регулярній основі застосовувався для обговорення важливих та актуальних питань.

Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, сьогодні в рамках Ради Росія-НАТО також відбудеться обговорення ситуації в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обговорення України в рамках Ради Росія-НАТО «продовженням параноїдальної агресивної політики».

"Якщо кожного разу нам наші колеги з Альянсу будуть говорити: так, ми зберемося в Раді Росія-НАТО, але будемо обговорювати тільки Україну, - ну це продовження такої параноїдальної, агресивної політики. НАТО не має ніякого відношення до зусиль із українського врегулювання. І якщо суть цих ідей полягає в тому, щоб використовувати Раду Росія-НАТО для чергової конфронтації, то ми не хочемо в такі ігри грати", - сказав Лавров.