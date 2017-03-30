Сьогодні відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія: говоритимуть про Україну

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Рада НАТО-Росія сьогодні обговорить ситуацію в Україні.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Молдови Павелом Філіпом у Брюсселі.

"Ми проведемо зустріч Ради НАТО-Росія пізніше сьогодні. Я вітаю той факт, що нам вдалося скликати нараду груп минулого року, і тепер ми проведемо першу зустріч цього року. І ми обговорюватимемо різні питання спільного занепокоєння, такі, як криза в Україні та довкола неї; Афганістан, в тому числі регіональну терористичну загрозу; і ми також потім обговоримо воєнні дії, прозорість та зменшення ризиків (пов'язаних з воєнною діяльністю - УНІАН)", - заявив Столтенберг.

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Також він сказав, що з нетерпінням очікує зустрічі, тому що на засіданні Ради НАТО-Росія на рівні послів відбудуться брифінги щодо поточних воєнних позицій РФ і Альянсу, в тому числі стосовно розміщення російських трьох нових дивізій в Західному військовому окрузі Росії, а також щодо чотирьох бойових груп, які Альянс розміщує у Балтійських державах та у Польщі.

"Для мене це важливий крок на шляху до більшої передбачуваності, прозорості, які особливо потрібні зараз, коли ми маємо активізацію військової діяльності вздовж наших кордонів", - сказав Столтенберг.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обговорення України в рамках Ради Росія-НАТО «продовженням параноїдальної агресивної політики».

"Якщо щоразу нам наші колеги з Альянсу говоритимуть: так, ми зберемося в Раді Росія-НАТО, але обговорюватимемо лише Україну, - ну це продовження такої параноїдальної, агресивної політики. НАТО не має жодного стосунку до зусиль з українського врегулювання. І якщо суть цих ідей полягає в тому, щоб використовувати Раду Росія-НАТО для чергової конфронтації, то ми не хочемо в такі ігри гратися", - сказав Лавров.