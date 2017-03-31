Хакери зламали акаунт президента Франції в Facebook

Хакери зламали Facebook-сторінку президента Франції Франсуа Олланда і розмістили на там запрошення на захід під назвою «вечірка в честь відставки Франсуа Олланда», призначена на 7 травня. Про це повідомляє РБК з посиланням на Europe1.

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Запрошення перебувало на офіційній сторінці Олланда протягом години, після чого було видалене. Сам захід організовано активістами руху «За відставку Франсуа Олланда». 12 тис. користувачів соцмережі поставили відмітку, що підуть на зустріч. Представники руху в Facebook причетність до злому аккаунта президента заперечують.

На сторінці руху в Facebook наводиться скріншот поста Олланда, яким він запрошує всіх на вечірку в честь своєї відставки». «Тепер офіційно, ми отримали підтримку Франсуа Олланда (без жартів)», — йдеться в повідомленні руху.