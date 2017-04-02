Вибух на карнавалі у Парижі: українців серед постраждалих немає

За попередніми даними, громадян України серед постраждалих в результаті вибуху на карнавалі в передмісті Парижа немає. Про це повідомляється в Twitter Консульської служби Міністерства закордонних справ України.

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«Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих в передмісті Парижа немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 1 квітня, під час карнавалу в передмісті Парижа, в комуні Вільпент стався вибух, в результаті якого 19 осіб були поранені.

Вибух пролунав у той момент, коли повинні були підпалити опудало, зроблене із соломи і дерева. За попередньою версією, причиною інциденту був не теракт.

Відвідувачами карнавалу, який традиційно влаштовує місто для маленьких жителів, були близько тисячі дітей.