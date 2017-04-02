Влада Єгипту підтвердила знищення одного з лідерів ІДІЛ

Влада Єгипту офіційно підтвердила ліквідацію одного з засновників осередку терористичної угруповання «Ісламська держава», що діє на півночі Синайського півострова, передає ТАСС.

Про це повідомив офіційний представник ЗС країни полковник Тамер ар-Ріфаї.

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«В результаті бомбардувань з повітря, які ВПС провели 18 березня по позиціях бойовиків на Синаї, було знищено 18 радикалів, у тому числі і один з ватажків єгипетської осередку ІД, представник племені саварка, Салем Сільмі аль-Хамадин, більш відомий під ім'ям Абу Анас аль-Ансарі», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Іраку убитий бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді.